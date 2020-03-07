الكويت تمنع «الشيشة» في المقاهي بسبب كورونا

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو عن تقرير مصور بمقاهى فى الكويت قررت منع تقديم الشيشة أو "الأرجيلة" لمنع انتشار فيروس كورونا.وقررت السلطات الكويتية، منع تقديم الشيشة، في المقاهي داخل البلاد، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى لشكوى أصحاب المقاهى من القرار بسبب الخسائر المادية التى يقوم عليها بعض المقاهى.وكانت السلطات الرسمية قد قررت في دولة الكويت أمس الجمعة، وقف الرحلات الجوية إلى بعض البلدان بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية.