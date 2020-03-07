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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

موقع معارض يحتفي بقصيدة جاهين ضد العدوان على سوريا

السبت 07/مارس/2020 - 09:52 م
سوريا
سوريا
مروة عنبر
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نشر موقع تركي، تفاصيل وكواليس قصيدة الشاعر المصرى صلاح جاهين عن الأتراك التي حملت عنوان "تركى بجم".

وأفاد موقع تركيا الآن، بأن العدوان التركي على الأراضى السورية منذ أغسطس من العام 1957، واقتحام الطائرات التركية للشمال السوري، وتنفيذ فرق عسكرية تركية عدة عمليات برية ضد نقاط المراقبة السورية في المنطقة، تسبب باندلاع أزمة إقليمية ودولية آنذاك.

واستمر عدوان تركيا على سوريا قرابة الـ3 شهور، وقبله مشاركتها في حلف بغداد الذي استهدف القومية العربية، ساهم في تأجيج المشاعر العربية ضد الأتراك، خاصة على مستوى المثقفين العرب الذين أحيوا في أعمالهم خلال تلك الفترة، ميراث العداء العربي التركي خلال العصر العثماني، ورأوا أن المؤامرات التي تنخرط فيها تركيا مع إسرائيل وقوى الإمبريالية الغربية ضد العرب، وآخر تجلياتها محاولة اجتياح الأراضي السورية، ليست سوى عودة من جديد للأطماع التركية في العالم العربي.

تسبب كل ذلك فى ظهور عشرات المقالات والحوارات الصحفية والتحليلات السياسية، ولكن أكثر ما كتب له البقاء كان قصيدة شعر طريفة "تركي بجم" ألفها صلاح جاهين، ونشرت في ديوان "عن القمر والطين" عام 1961، وحولها سيد مكاوي بصوته وألحانه إلى أغنية.

وتلك بعض كلمات القصيدة:

تركي بجم، سِكِر انسجم، لاظ شقلباظ، اتغاظ هـجم، أمان أمان
تركي بجم، دبور جبان، من غـير زبان، زنان كبير، يمضغ لبان، يسمع نفير، يخاف يبان، أمان أمان.

وأظهر جاهين، تركيا، بصورة العدو الذي يجتاحه الغيظ من الوحدة العربية، ولا يتوانى عن محاربتها بشتى السبل، ثم في استدعاء لصورة الجندي التركي الهارب من أرض المعركة، وهي صورة ترسخت في الذهنية العربية منذ هزيمة الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى.

وذكر جاهين، أن الجيش التركي فر كعادته بعد أن أيقن بيقظة العرب واستعدادهم لردعه عسكريا.

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