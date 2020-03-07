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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: المرأة المصرية وجدت قيادة تؤمن بحقوقها

السبت 07/مارس/2020 - 10:27 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، خالص التهنئة إلى المرأة في جميع أنحاء العالم بوجه عام والمصرية بوجه خاص بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت عنوان "أنا جيل المساواة.. إعمال حقوق المرأة"؟

وأضافت مرسي، في بيان، أن العالم في هذا اليوم يجدد التزامه بحماية حقوق المرأة ودعم الوصول إليها والتأكيد على عظم وأهمية دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، فالمرأة شريك فاعل وعامل رئيسي في المجتمع، تعتمد عليه الأمم والحضارات في البناء والتنمية، مشيرة إلى أنه يصادف احتفال بيوم المرأة هذا العام مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل "بيجين" الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى مرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت، أنه في هذا اليوم المميز الذي تم اختياره واعتماده كرمز للتعبير عن نضال المرأة في جميع دول العالم وسعيها الحثيث وإصرارها الجاد للحصول على حقوقها متساوية مع الرجل في جميع المجالات، فإننا لابد أن نتأمل جيدًا وضع المرأة وما تمكنت من تحقيقه والوصول إليه حتى الآن، ونعمل جاهدين لمواجهة التحدي الأكبر وهو الصورة النمطية للأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع، ومحاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التي تعيق وصولها وتحقيقها تقدم أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات، ولا ننسى في هذا اليوم التاريخي الاحتفال بالإنجازات والانتصارات التي تحققت للمرأة حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن قضية المساوة ليست قضية المرأة فحسب ولكنها قضية مجتمع بأكمله.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: "نحن هنا في مصر وفي ظل قيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة تأييدا مطلقا بمشروعية وأحقية المرأة والفتاة المصرية بكل فئاتها في الحصول على كامل حقوقهما، وأنه لا مجال للنجاح ومنافسة الأمم دون مشاركة الجنسين يدًا بيد في تنمية ونهضة مصر التي طالما حلمنا بها وجاء الوقت لتحقيقها سويا، متشاركين في النجاح ومتقدمين نحو غد أفضل لمصرنا الحبيبة ولأبنائها".

وأكدت مرسي أن احتفالات المرأة هذا العام متزامنة مع احتفال المجلس القومي للمرأة بمرو 20 عاما على إنشائه، 20 عاما من الإنجازات والنجاحات والعمل الجاد المتواصل والجهد المتفاني من أجل المرأة، كان فيها المجلس هو الحامي لحقوقها، وهو أول الداعمين والمساندين والمهنئين لنجاحاتها، ومازال يواصل عطاءه وعمله دون كلل أو ملل.

وأضافت أن استضافة مصر منذ أيام المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة، الذي عقد لأول مرة في مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دليل على حرص الدولة على تمكين المرأة والنهوض بها وتكريمها بمشاركة مثيلاتها من جميع أنحاء العالم النجاح والتفوق وتبادل الخبرات والتجارب لمصلحة أفضل لها ولمجتمعها.

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