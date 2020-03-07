«القوى العاملة» تنظم ندوة عن تصاريح العمل بترسانة بورسعيد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، ندوة بترسانة بورسعيد البحرية، حول تصاريح العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.أكد السيد السنجابي، مدير عام المديرية، خلال كلمته بالندوة، أهمية التوعية بدور السلامة والصحة المهنية، وتطبيق اشتراطات الأمان في بيئة العمل، وتطبيق ذلك في الحياة العملية أيضا، حفاظًا على سلامة الأرواح.وتطرقت الندوة لشرح مهام الجهاز الوظيفي في نظام تصاريح العمل والهدف من النظام، وكيفية الكشف عن الغازات، ومعنى المناطق المفتوحة والمناطق المحظورة، وكيفية تجهيز موقع العمل والتفتيش الدوري عليه.