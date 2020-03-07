مقتل وإصابة 13 مسلحًا من حركة طالبان إثر غارات جوية فى أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، عن مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان وإصابة 5 آخرين على الأقل، إثر غارات جوية استهدفت تجمعات لمسلحي الحركة في إقليم بلخ شمالي أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان لفيلق شاهين "209" التابع للجيش الأفغاني، أن الغارات استهدفت تجمعات لمسلحي حركة طالبان في وسط إقليم بلخ، فيما تمكنت القوات الأمنية من اكتشاف وإبطال مفعول عبوة ناسفة.ولم تعلق حركة طالبان على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.