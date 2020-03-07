«الاتصالات»: تداول 12.5 مليون رسالة بمكاتب البريد ديسمبر الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، إن عدد مكاتب البريد في مصر بلغ 3982 مكتبا خلال ديسمبر 2019، منها 47 مكتب بريد أهلي، كم تم إرسال 12.5 مليون رسالة بريدية خلال نفس الفترة.وأشار التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد البريد السريع بلغ 113.6 ألف بعثية بريدية ونحو 85 ألف طرد بريدي خلال شهر ديسمبر 2019، في حين بلغت قيمة المعاشات المنصرفة شهريا نحو 7 مليارات جنيه عبر مكاتب البريد لـ5.61 مليون مستفيد.