إصابات كورونا ترتفع لـ50 في تايلاند

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند عن ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 50 حالة، عقب تسجيل إصابتين إضافيتين بالفيروس اليوم السبت.وقال الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في تايلاند - في مؤتمر صحفي أوردت قناة (سي إن إن) الأمريكية مقتطفات منه - إن الإصابتين الجديدتين لرجلين يبلغان من العمر 40 عاما، وكانا قد سافرا مؤخرا إلى إيطاليا وبدأت أعراض الإصابة في الظهور عليهما أمس الأول الخميس.وذكرت (سي إن إن) أنه من بين الـ50 مصابا بالفيروس على مستوى البلاد، خرج بالفعل 41 شخصا من المستشفى.