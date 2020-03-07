وزير الطيران يتابع إجراءات الوقاية بمطار القاهرة (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترانيوز"، لقطات مصورة من قيام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بزيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبي للركاب القادمين إلى البلاد، وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وخلال الجولة شهد إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلى المطار.وأكد وزير الطيران، ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبى الإجباري لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.