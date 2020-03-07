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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: الدولة المصرية تبذل جهودًا قوية لمنع كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 10:20 ص
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك جهودا مبذولة من كافة مؤسسات الدولة متمثلة في وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وأثبتت الفترة الأخيرة مدى هذه الاستعدادات، والجهود المبذولة، والتي كان لها دور كبير في الاكتشاف المبكر بعض الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حيالها، مما يعنى أن الدولة أصبحت لديها منظومة صحية قادرة على التصدي للأزمات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن فيروس كورونا تحول إلى وباء، وهذا بشهادة الصحة العالمية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الدولة المصرية، ولكن الأمر يستوجب إعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة لخطة الوقاية من هذا الفيروس الذى يهدد دول العالم كله، على أن يكون هناك تحرك عاجل وسريع من أجل توفير الاعتمادات المالية الإضافية لضمان استكمال الخطة الموضوعة في هذا الصدد.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التوعية لدى المواطنين حول مخاطر هذا الفيروس، وطرق الوقاية منه، محذرا من الانسياق خلف الشائعات، خاصة أن مثل هذه الأزمات تكون بيئة خصبة للشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف للنيل من عزيمة المواطن وتشويه صورة المؤسسات، متابعا: وزيرة الصحة من أنشط الوزيرات وتقوم بجهد كبير في المنظومة حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات، مقدما التحية لها بمناسبة اليوم الدولى للمرأة في الثامن من مارس كل عام.

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