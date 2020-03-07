3460 محلًا يشارك فى الأوكازيون الشتوي

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى إلى ما يقرب من 3460 محلًا حتى الآن، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة وفقًا لرغبة كل صاحب محل، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية.وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس المقبل بدلًا من انتهاء الأوكازيون فى 26 فبراير الجارى، وذلك حتى الاحتفالات بعيد الأم.وألزم قرار الوزير الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.