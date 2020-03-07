رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس مؤتمر الألف خادم.. 26 مارس

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤتمر الألف خادم إنجيلي الرابع، تحت عنوان "أروم أن تكون ناجحًا"، في الفترة من 26 حتى 28 مارس الجاري، ببيت أجابية بوادي النطرون.ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر فريق ترانيم الهيئة الإنجيلية إضافة إلى القس نادي لبيب رئيس السنودس الإنجيلي.