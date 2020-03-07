برلماني: نأمل بمبادرة رئاسية لدعم حضانات الأطفال والطوارئ

أكد النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن السويس وعضو لجنة الصناعة، أن مبادرات الصحة التي تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقق استمرارية ونتائج إيجابية ملحوظة، مطالبا بالاستجابة لمطالب نقيب الأطباء حسين خيرى حول إطلاق مبادرة رئاسية لدعم حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارىء بالمستشفيات.وأوضح، أنه إذا تحدثنا عن المعدلات العالمية القياسية فيما يخص أسرّة العناية المركزة، فلابد أن يتوافر سرير لكل 7000 مواطن، وهو لبس متحقق لدينا ما يعني أننا لا نستطيع وفقًا للمقاييس العالمية توفير رعاية صحية متميزة في مجال العناية المركزة، وأوضح أنه وفقا للنسب التقديرية فإن معدل الأسرة العادية وصل من 1 إلى 4 لكل 1000 مواطن وهو معدل متدن جدًا، وأضاف أنه وفق إحصائية حديثة فإن إجمالي عدد الأسرة وصل الفترة الأخيرة إلى 36 ألف سرير داخل المستشفيات فقط.وأرجع، أن المشكلة لا تقتصر فقط على قلة الأعداد، فعند البحث عن ممرضات العمليات ‏والتخصصات الراقية في التمريض، هناك أيضًا أزمة، فهناك عجز يشمل الأطباء أيضًا، فهناك عجز بنسبة 30% عن المعدلات العالمية للأطباء، والتي تشترط توفير طبيبن على ‏الأقل لكل 1000 مواطن، ما يثبت أن المنظومة الصحية تعاني منذ سنوات، موضحا أن الأزمة تبدأ من ضعف ميزانية الصحة ونقص عدد الأطباء وطاقم التمريض مرورًا بضعف الرواتب وصولًا إلى عدم استمرارية صيانة الأجهزة فى غرف العناية المركزة، وأشاد النائب بإعلان تخصيص 5 مليارات جنيه لحضانات الأطفال والرعاية المركزة في موزانة الصحة 2020 – 2021، إلا أننا نحتاج أن نلمس تغييرا على أرض الواقع.