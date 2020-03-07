برلماني: مكافحة غسيل الأموال بالبريد حدّت من عمليات الفساد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء في مراكز البريد والتي يبلغ عددها حوالي 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلا أن الفساد كان أكبر، فهو يلتهم كل المجهودات التى بذلتها الحكومة لزيادة الإيرادات.وأوضح زين الدين، في بيان، أنه بفضل الأنظمة المتطورة المطبقة على الخدمات المالية والإدارية في البريد المصري تم الكشف عن سرقات واختلاسات وغسيل أموال وغيره من الجرائم التي ارتكبها بعض موظفى البريد من معدومي الضمير للاستيلاء على أموال المواطنين والإضرار بالصالح العام، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال، وبالتالي تم الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية مشبوهة، بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا استيلاء على أموال المواطنين المتعاملين مع هيئة البريد بلغت 154 ألفا و354 جنيها، والاحتيال لصرف مبالغ غير مستحقة من معاش "تكافل وكرامة".وقال، إن الجيل الجديد من مكاتب البريد يتمتع بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلي تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات، كما أنه يقدم العديد من المعاملات المالية التي يقدمها البريد المصري دون أدنى تدخل من العنصر البشري، موضحا أن نظام الميكنة والتحول الرقمي والتكنولوجي ساهم بشكل كبير في مكافحة الجرائم، وكذلك تطوير نظم تقديم الخدمات وفقًا لأحدث المعايير الدولية يساهم في تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويسر.