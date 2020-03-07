السلع التموينية تشتري 76 ألف طن زيت مستورد

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على كمية 76 ألف طن زيت مستورد منها، 60 ألف طن زيت صويا مستورد، و16 ألف طن زيت عباد مستورد.وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة زيت مستورد "عباد صويا" خام وصول من 1 إلى 20 مايو 2020، عبارة عن (30 ألف طن زيت ± 5% زيت صويا منزوع الصموغ خام صب مستورد)، (10 ألف طن زيت ± 5% زيت عباد شمس خام صب مستورد).