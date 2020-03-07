الأنبا توماس عدلى يلتقى خُدام التعليم المسيحى بالمنطقة الجنوبية

التقى الأنبا توماس عدلي، أسقف إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك بدار مطرانية الأقباط الكاثوليك بالفيوم، خدام التعليم المسيحي بكنائس المنطقة الجنوبية بالإيبارشية.بدأ اللقاء، بفترة ترانيم مع كورال كنيسة العائلة المقدسة بالفيوم، ثم اللقاء التكويني حول ما هو الكتاب المقدس.وخلال اللقاء، أكد الأنبا توماس للخدام أهمية دورالخدام في التعليم المسيحي في شرح وتوضيح وتقديم الكتاب المقدس للمخدومين، وربط الكتاب المقدس بحياتنا اليومية.