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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا توماس عدلى يلتقى خُدام التعليم المسيحى بالمنطقة الجنوبية

السبت 07/مارس/2020 - 10:13 ص
الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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التقى الأنبا توماس عدلي، أسقف إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك بدار مطرانية الأقباط الكاثوليك بالفيوم، خدام التعليم المسيحي بكنائس المنطقة الجنوبية بالإيبارشية.

بدأ اللقاء، بفترة ترانيم مع كورال كنيسة العائلة المقدسة بالفيوم، ثم اللقاء التكويني حول ما هو الكتاب المقدس.

وخلال اللقاء، أكد الأنبا توماس للخدام أهمية دورالخدام في التعليم المسيحي في شرح وتوضيح وتقديم الكتاب المقدس للمخدومين، وربط الكتاب المقدس بحياتنا اليومية.

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