«العربي الأوروبي» يناقش جدوى معايير رصد الوضع الحقوقي في اليمن

قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المنتدى نظم أمس الجمعة ندوة دولية بعنوان "تقارير حقوق الإنسان باليمن.. حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية"، بالشراكة مع نادي الصحافة السويسري، على هامش الدورة 43 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنعقد في الفترة من 25 فبراير إلى 20 مارس.وأضاف نصري، وفق بيان، أن الندوة ناقشت عدة محاور أهمها حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ 5 سنوات والانتهاكات وجرائم الحرب منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن وصدور عدد كبير من التقارير الحقوقية التي لا تتماشى مع المعايير وضوابط العمل الحقوقي الخاصة بالرصد والتوثيق والتي لا يمكن الاعتماد عليها، ما أدى في النهاية إلى مزيد من التدهور لحالة حقوق الإنسان في اليمن ما يتطلب استحداث آليات وضوابط جديدة يمكن من خلالها الوصول إلى رصد وتوثيق موضوعي وحيادي وشامل لحالة حقوق الإنسان باليمن يسهم بشكل كبير في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في اليمن ووقف الانتهاكات والتجاوزات والتي يدفع ثمنها الشعب اليمني على مدار أكثر من 5 سنوات.وأكد نصري، أن المناقشات تطرقت إلى تحليل لتقارير المفوضية السامية وتقرير لجنة الخبراء وما يعتريه من بعض الأخطاء واستقاء المعلومات من طرف واحد الأمر الذي يؤدي إلى صدور تقارير غير مكتملة ولا تعبر عن الحالة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.وأكد نصري، في كلمته الافتتاحية بالندوة، أن العاملين في الملف الحقوقي قد انقسموا إلى فريقين كلا فريق يشكك في مصداقية عمل الأخر، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تشكك في مصداقية التقارير الصادرة عن لجنة الخبراء والمفوضية السامية والعكس صحيح، وهو ما يتطلب مراجعة الآليات والضوابط الدولية المستخدمة في عملية الرصد من خلال دراستها وإعادة صياغتها للوصول إلى صيغة تقضي على حالة اللغط والاتهامات المتبادلة وتقضي بشكل كبير على تسييس الملف الحقوقي والذي حول المجلس الدولي إلى ساحة تلاسن سياسي دولي أفقده جزء كبير من تأثيره ولم يستطع أن يقدم الحماية المطلوبة للشعب اليمني، والذي يقع تحت وطأة الخلاف السياسي الدائر بين الأطراف المتحاربة، مؤكدا أهمية الوصول إلى صيغة توافقية وميثاق شرف يحكم العمل الحقوقي ويحظى بموافقة المجتمع الدولي في أقرب وقت لمساعدة الشعب اليمني في خروج من هذه المحنة.