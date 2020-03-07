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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يناقشه البرلمان غدًا.. 10 معلومات عن مشروع «قانون المأذونين»

السبت 07/مارس/2020 - 10:10 ص
البرلمان
البرلمان
مني هيبة
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تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة من أعضائها لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، بتعديل قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وعمل المأذونين.

وفيما يلي ترصد "الدستور" ابرز التعديلات التي تضمنها تقرير اللجنة:

1- خلصت اللجنة الفرعية إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل المأذونين وإنشاء المأذونيات يتكون من 55 مادة موزعة على أربعة أبواب.

2- يختص وزير العدل بإصدار القرارات الخاصة بإنشاء المأذونيات، وتختص محكمة الأسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا.

3- التوصية برفع الأجر الوارد في قانون الحكومة المقرر بألف جنيه كحد أقصى، مع ترك تنظيمها للائحة التنفيذية للقانون.

4- ضم جميع المأذونين لصندوق التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فيما تحدد اللائحة التنفيذية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتأمينات والمعاشات شروط الاشتراك في الصندوق، وكيفية الانتفاع من أحكامه لكافة المجالات المقررة بأحكامه.

5- ضم جميع المأذونين إلى قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

6- عدم جواز تحرير عقد زواج لليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة، أو تركة مالية تزيد قيمتها على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة، وإخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

7- عدم جواز توثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.

8- إلغاء العقوبات المقررة بشأن التلاعب في تقدير سن أي من الزوجين القصر من قانون الطفل، واقتصارها على قانون المأذونين باعتباره صاحب الحق الأصيل بها.

9- إسناد التحقيق في المخالفات المتعلقة بالمأذونين إلي النيابة الإدارية، وتوقيع الجزاء عليهم إلى محكمة الأسرة، وذلك لضمان الفصل بين جهات التحقيق والجزاء.

10-عدم جواز قبول أي شهادة لتقدير سن القصر إلا بعد اعتمادها من مصلحة الأحوال المدنية.

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