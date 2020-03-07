موعد مباراة الأهلى وصن داونز والقنوات الناقلة

يستضيف ماميلودي صنداونز نظيره النادي الأهلي في لقاء الإياب من دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا على ملعب أتريدجفيل، اليوم السبت 7 مارس 2020.وانتهى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين للشياطين الحمر، لكن الوضع مختلف في لقاء العودة فالجميع يعرف مدي صعوبة هذا الفريق على أرضه وأيضاً المباراة ستلعب صباحاً فهل سيأثر ذلك على أداء الأحمر الغير معتاد على اللعب صباحاً.موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقياتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ8، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية.القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوممن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قنوات beinsports hd.