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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فيسبوك» تغلق مكاتبها بلندن بسبب «كورونا»

السبت 07/مارس/2020 - 07:19 ص
جريدة الدستور
رويترز
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قالت شركة فيسبوك، أمس الجمعة، إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الإثنين، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان: "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020".

وتابع: "ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الإثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت".

ونصحت "فيسبوك" أيضًا موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 مارس، وقالت إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.

ومن جهة أخرى قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أعلنت، اليوم السبت، عن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة.

وأضافت المراكز إن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.

ومن جهة أخرى قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة بتراجع عن 143 حالة سجلت يوم الخميس.

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