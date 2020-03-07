أماكن وأوقات قطع التيار الكهربى عن طنطا وقطور

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، عن فصل التيار الكهربائى من محطة محولات سملا بمركز قطور، اليوم السبت، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لأعمال الصيانة والنظافة الدورية للمحطة.وصرحت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي بمركز قطور خلال تلك المدة الزمنية، هى: مدينة قطور والقرى والعزب التابعة لمركز قطور، وكذلك بعض القرى بمركز طنطا، وهى قرية تلبنت قيصر والعزب التابعة لها.وناشدت رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، المواطنين المقيمين بهذه المناطق بتدبير احتياجاتهم خلال هذه الفترة، كما طالبت المستشفيات والأفران والأماكن الحيوية بهذه المناطق بتدبير مصدر طاقة بديل خبلب هذه الفترة.