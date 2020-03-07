رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يضرب أوروبا بقوة.. وحصيلة الإصابات «مفزعة»

السبت 07/مارس/2020 - 06:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
باتت القارة العجوز في مرمى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعد إعلان عدد من الدول الأوروبية ارتفاع حالات الوفاة والإصابات من جراء الفيروس القاتل.

وسجلت إيطاليا 49 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 197 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها، الجمعة، إدارة الحماية المدنية.

وتسجل إيطاليا ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، وهي أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوروبا، لكنها باتت الرابعة (بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران) من حيث عدد الإصابات بعدما كانت الثالثة، مع تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الإجمالي إلى 4636 حالة.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية، أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي في روما: «تمثّل الوفيات نسبة 4.25 بالمئة من إجمالي الإصابات»، مضيفًا أن «العمر الوسطي للمتوفين هو 81 عامًا، ويعانون من أمراض سابقة».

ومن بين 4636 إصابة، شفي 523 شخصًا، ويحمل 3916 شخصًا الفيروس، بينهم 2394 شخصًا في المستشفى و462 في العناية الفائقة و1060 شخصًا في حجر منزلي.

ويفترض أن تعلن السلطات، السبت، عن قرارها بشأن 11 بلدة في شمال البلاد، تسكنها 50 ألف نسمة، وخاضعة للعزل منذ أسبوعين، وتقدّر مدة حضانة فيروس كورونا الجديد بنحو 14 يومًا.

وفي بريطانيا ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 163 حالة، وأشارت السلطات إلى وفاة شخص واحد فقط بالمرض حتى الآن.

وفي فرنسا، أعلن وفاة شخصين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9 حالات، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 613 حالة.

بلجيكا

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف وبلغت 109 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم فحص 441 شخصًا، الخميس، وُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة معظمهم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان: «بينما كانت معظم الحالات الجديدة لأشخاص زاروا إيطاليا إلا أننا نؤكد أيضًا حدوث حالات عدوى في بلادنا».
وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد العائلة أو مخالطة أشخاص زاروا إيطاليا، مشيرة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

هولندا
وفي السياق، ذكرت السلطات الصحية في هولندا، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 128، الجمعة، من 82 الخميس، كما سجلت أول حالة وفاة.

وأكد المعهد الوطني للصحة العامة الأعداد في بيان يومي، فيما ذكر أن حالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 86 عامًا، وتوفي في مستشفى في روتردام.

النمسا
وقال مستشار النمسا، زيباستيان كورتس، الجمعة، إن بلاده ستحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى إيران وكوريا الجنوبية ومدينتي ميلانو وبولونيا الإيطاليتين؛ بسبب طريقة انتشار فيروس كورونا بها.

وأضاف كورتس، في مؤتمر صحفي برفقة وزيري الداخلية والصحة، أن النمسا سوف تجري أيضًا اعتبارًا من الأسبوع القادم فحوصًا طبية على حدودها مع إيطاليا لمدة أسبوعين في إطار مكافحة الفيروس الذي كانت إيطاليا أشد دول أوروبا تضررا منه.

أكثر من 100 ألف مصاب
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 100 ألف شخص بينهم نحو 3400 حالة وفاة في 91 دولة ومنطقة، وفق حصيلة جمعتها وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية الجمعة.

وفي المجمل، أُصيب 100 ألف وشخصين بالفيروس وتُوفي 3406 أشخاص.

وتعدّ الصين (من دون هونج كونج وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، حيث سجلت 80552 إصابة، بينهم 3042 حالة وفاة.

وفي سائر دول العالم، سجلت 19450 إصابة (2349 إصابة جديدة)، الجمعة، بينها 365 حالة وفاة (31 جديدة).

والدول الأكثر تأثرًا بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6284 إصابة بينها 196 جديدة، 42 وفاة)، وإيران (4747 إصابة بينها 1234 جديدة، 124 وفاة)، وفرنسا (577 إصابة بينها 200 جديدة، 9 وفيات).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من كارتيرون على تأهل الزمالك لنصف نهائى أبطال إفريقيا

أول تعليق من وزيرة الصحة على اكتشاف 12 مصابا بـ«كورونا»

مباشر.. مباراة الزمالك والترجي فى دورى أبطال إفريقيا لحظة بلحظة

طقس السبت.. الأرصاد: «شديد البرودة ليلًا»

الصور

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

أول تعليق من كارتيرون على تأهل الزمالك لنصف نهائى أبطال إفريقيا

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر عرضه للإصابة بسرطان الثدي

طبيب نساء وتوليد: سرطان الثدى القاتل الثانى للسيدات بعد القلب

عميد معهد القلب السابق: مصر تستهلك 80 مليار سيجارة في العام

البروفيسير مجدى يعقوب: ارتفاع ضغط الشريان الرئوى سبب رئيسى للوفاة والإعاقة فى مصر والعالم

منوعات

موعد مباراة الأهلى وصن داونز والقنوات الناقلة

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

حظر تقبيل تمثال في مهرجان الكنيسة الإسبانية بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو.. ثلاث دهشات لحياة أخيرة»

86 مقالًا موجزًا عن أشياء تهمنا فى «أخلاقيات عالمنا الواقعى»

رئيس اتحاد الناشرين: تم تزوير 4 ملايين كتاب خلال عامين

موسى حوامدة: «ألف ليلة وليلة» أعطتنى الخيال لأكتب الشعر