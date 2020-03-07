بومبيو يبحث مع جوتيريش وقف إطلاق النار فى سوريا

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية وقف إطلاق النار في سوريا.وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، امس الجمعة، أن الجانبين بحثا "التقدم الأخير باتجاه التسوية السياسية في أفغانستان، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في اليمن وليبيا وسوريا".وأضاف البيان أنه في ما يخص سوريا، بحث بومبيو مع جوتيريش "أهمية وقف مستمر لإطلاق النار ومواصلة نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود برعاية الأمم المتحدة".بالإضافة إلى ذلك، أعرب بومبيو في حديثه مع الأمين العام للأمم المتحدة من جديد عن غضبه إزاء قرار المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت نشر البيانات حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع هذه المعاملة السيئة تجاه الشركات الأمريكية وسترد على الأعمال التي تضر بأوساط الأعمال" الأمريكية.