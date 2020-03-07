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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 142 رحلة دولية بمطار القاهرة.. اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 04:06 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يشهد مبنى الركاب «2» بمطار القاهرة الدولي، المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم السبت، انطلاق ووصول 142 رحلة جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 14 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

وتقوم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوي، بتقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وإدارة الحجر الصحي.

وتحرص العديد من الوفود السياحية الوافدة من شتى دول العالم، على زيارة المعالم الأثرية والسياحية والحضارية بالمدن المصرية والاستمتاع بالطقس المشمس والشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتواصل سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة تشديد الإجراءات الطبية والوقائية للوفود الركابية والسياحية القادمة إلى القاهرة، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول.

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