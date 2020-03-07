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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس ومفاجآت «حماقى» فى أضخم حفلات الجامعة الأمريكية (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 03:13 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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شهد حفل الميجا ستار محمد حماقي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة العديد من الكواليس والمفاجآت التي حصدت "قلوب" الآلاف من محبيه من الجنسين ممن تفاعلوا معه بوصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

واستحق الحفل لقب "أضخم" حفلات الجامعة الأمريكية من حيث الحضور والتجهيزات التي تم إعدادها بمواصفات لايف عالمية من حيث تصميم المسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري، وبمجرد حضور "حماقي" بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، صعد على خشبة المسرح بغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط عاصفة من التصفيق من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور على حفاوة الاستقبال المبهر، ثم واصل حفله بالعديد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " أجمل يوم"، و"يزلزل"، و"قدام الناس"، و"جرى أيه" و"أحلى حاجة فيكي"، و"ليه بيلموني"، و"من قلبي بغني"، و"من البداية"، و"قادرين نعلمها"، و"واحدة واحدة"، و"عمره ما يغيب"، بالإضافة إلى "أم الدنيا".

وحرص "حماقي" على أن يخص جمهور الجامعة الأمريكية المقرب لقلبه بخبرين، الأول أن البومه القادم سيطلق في صيف ٢٠٢٠ والذي حصد المزيد من أجواء الإثارة، مشيرًا إلى أن الفترة ما بين ألبومه الأخير "كل يوم من ده" والقادم هي الأقصر بين جميع ألبوماته السابقة.

وكان الخبر الثاني والأكثر إثارة تقديمه لمقطع أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "الكل عارف" التي رددها معه الجمهور وسط أجواء من البهجة والرومانسية، وتقول كلمات الأغنية: "الكل عرف إن أنا وأنت بنحب بعض إلا أنا وأنت.. إن بصوا لعينيك يشوفني ويلاقوا صورتك في عيوني.. ونادوني وسألوني هو الفرح هيكون أمتى"، والتي عبر الجمهور عن إعجابه بها بعلامة القلب بأيديهم والتي كانت بمثابة لغة الإشارة لهم طوال الحفل تعبيرًا عن حبهم لاختياراته المتجددة دائمًا.

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