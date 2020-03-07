انسيابية الحركة الملاحية والركابية بميناء القاهرة الجوى

شهدت الحركة الركابية والجوية بميناء القاهرة الجوى، خلال الساعات الماضية، انتظامًا كبيرًا فى عمليات الإقلاع والهبوط لكافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية والتجارية "بضائع"، حيث لم يتلقى برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولى، أية إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة، يفيد بإلغاء أو تأجيل أية رحلات تابعة لهم.من جانبها، تقوم السطات الامنية بمطار القاهرة، تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والجوية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران وشرطة السياحة، وفقا لتوجهيات وتعليمات مسئولى وزارة الطيران المدنى.وتواصل إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور حازم حسين، تشديد الإجراءات الوقائية لكافة الوفود الركابية والسياحية القادمة من الخارج، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.