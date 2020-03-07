اليوم.. انطلاق مهرجان الفرسان للرسوم المتحركة العربية

تنظلق في الرابعة من بعد عصر اليوم السبت٬ فعاليات مهرجان الفرسان السنوي الــ18 للرسوم المتحركة العربية٬ والذي تنظمه تقوم أسرة الفرسان بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان٬ بالتعاون مع شعبة الجرافيك بنقابة الفنانين التشكيليين٬ وذلك في الفترة من 7 إلى 15 مارس الجاري بمقر النقابة بالأوبرا.ويعرض المهرجان نخبة من أعمال الاستوديوهات المصرية٬ بالإضافة إلى مشاريع تخرج الكليات الفنية ومعهد السينما ومعهد تكنولوچيا المعلومات.كما يكرم المهرجان في هذه الدورة اسم الفنان الكبير الدكتور علي سعد مهيب، أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة السابق بمعهد السينما.ويمنح المهرجان جوائزه وشهادات تقديره على الفائزين من المشاركين، وذلك في مجالات الإخراج والتحريك وتصميم الشخصيات والخلفيات، ومشاريع التخرج، ومسابقة الــ20 ثانية.تبدأ جميع العروض يوميًا من الرابعة عصرًا بمقر نقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية.