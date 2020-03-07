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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحالف ستار العالمى للطيران يسير 29 رحلة بمطار القاهرة.. اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 01:49 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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تسيّر شركات تحالف «ستار العالمي» للطيران، على مدار اليوم السبت، 29 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل 9 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية الوافدة إلى البلاد.

وتشهد رحلات طائرات شركات «تحالف ستار» العالمي للطيران، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في حركة الوفود الركابية الوافدة إلى مطار القاهرة، خاصة مع بدء الفصل الشتوى؛ نظرًا لحرص آلاف السائحين على زياؤة المدن المصرية خلال تلك الفترة؛ للاستمتاع بالشواطئ الساحلية الجميلة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل الذي تتمتع به البلاد.

وتقوم السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوى، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي وإدارة الحجر الصحي.

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