مصر للطيران تسير 100 رحلة جوية بمطار القاهرة.. اليوم

يشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، والمخصص لرحلات شركات «مصر للطيران» وتحالف «ستار العالمى»، تسيير الشركة الوطنية للطيران، طوال اليوم السبت، 100 رحلات جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 11 ألف راكب من مختلف الجنسيات.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدني، بقيادة الوزير محمد منار عنبة، على زيادة وتنشيط الحركة السياحية المصرية، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرًا إلى الخدمات والتسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الشركة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول.