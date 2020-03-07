رئيس القابضة للمطارات يتفقد إجراءات مواجهة «كورونا» بمطار شرم الشيخ (صور)

تفقد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مساء أمس الجمعة، مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك للاطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان في استقباله الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ.وفي بداية الزيارة نقل "محروس" توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى العاملين بمطار شرم الشيخ برفع درجة الاستعداد واليقظة.وخلال الزيارة تفقد "محروس" مكتب الحجر الصحي بالمطار وأطلع على إجراءات الفحص الطبي التي تتم على السائحين القادمين على متن الرحلات الجوية، خاصة من الدول التي انتشر بها الفيروس واطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الاحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.