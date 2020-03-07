مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو.. ثلاث دهشات لحياة أخيرة»

يستضيف مركز إبداع للفنون٬ في السادسة مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "تلاوات المحو.. ثلاث دهشات لحياة أخيرة" والصادرة عن دار المحروسة٬ للكاتب مصطفى منير، هذا ويناقش الرواية الكاتب شريف العصفوري.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "كان آخر ما رأيناه، هو ورفيقه، وهما يصعدان إلى السّماء، يضحكان في رضا تام، كأنهما لم يقتلا البشرَ كلهم، صعدا إلى ربهما، بعد إتمام المهمة على أكمل وجه، وكان آخر ما عرفناه، أن الواحدَ منا لم يتلُ كتابه ليمحو الغيب ويعرف مصيره، بل قرأنا كلنا بلا استثناء، في صوتٍ واحدٍ، في غباءٍ بشري واحد، بتفكير ساذجٍ، يخبرنا بأننا أسياد العالم، لأننا محونا الغيب، ولم ندرك حينها، أنها كانت تلاوات محو جنسنا، بمشيئة الرب، وبغضبٍ من الرب، الذي منَّ علينا بكل الفرص، ولم نستغلها".يذكر أن مصطفى منير، صدرت له عدّة مؤلفات، مثل رواية "قيامة الظّل" عام 2018، وكتاب "حانة الفوضى" عام 2017، ورواية "رهف" عام 2016، ورواية "باب" عام 2015.