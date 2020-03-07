الكويت توقف الرحلات الجوية مع مصر و6 دول لمدة أسبوع

كشفت صحيفة «الراى» الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية قررت وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: (مصر، الفلبين، سورية، لبنان، سريلانكا، بنغلاديش، الهند).جاء ذلك بعد اجتماعين للحكومة الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد.ووفقًا لمصادر مطلعة لـ«الراي» أن وقف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء شهد استعراضاً شاملاً من مختلف الوزراء لإجراءات مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه في مختلف القطاعات.وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما ينص على وقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة إلى الدول السبع اعتبار من اليوم السبت.