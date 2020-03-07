86 مقالًا موجزًا عن أشياء تهمنا فى «أخلاقيات عالمنا الواقعى»

صدر مؤخرًا عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع٬ الترجمة العربية لكتاب "أخلاقيات عالمنا الواقعي.. 86 مقالًا موجزًا عن أشياء تهمنا" من تأليف الباحث بيتر سينجر٬ ونقله للعربية أحمد رضا، ويقع الكتاب في 407 صفحات من القطع المتوسط.وبحسب دار النشر: في مقالات هذا الكتاب، يطبق بيتر سينجر طرقه المثيرة للجدل في التفكير على قضايا من بينها التغير المناخي، الفقر المدقع، الحيوانات، الإجهاض، القتل الرحيم، الاصطفاء الوراثي البشري، تعاطي المنشطات الرياضية، بيع الكُلى، أخلاقيات الفن باهظ الثمن، وطرق زيادة السعادة.ويتساءل "سينجر" عما إذا كان علينا اعتبار الشمبانزي أناسا، وإذا كان علينا حظر التدخين، ويكرر جداله ضد فكرة أن كل الحياة البشرية مقدسة، مطبقا إياه على بعض الأحداث الأخيرة. وعلاوة على ذلك، يستكشف، بأسلوب سهل سلسل، بعض أعمق الأسئلة الفلسفية، كالتساؤل حول ما إذا كان أي شيء هاما، وحول النقطة الزرقاء الباهتة، التي هي كوكبنا، وتحوي هذه المقالات أيضًا بعض تأملات سينجر الشخصية في نشاطاته المفضلة، وعلى اقتراح غير معتاد لمحادثة عائلية في وليمة أحد الأعياد.