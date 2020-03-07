اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab

تمنح إدارة عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد في نسختها السابعة النجم محمد رمضان جائزة the king of arab man's fashion للعام ٢٠٢٠ والمزمع إقامة فعالياتها، اليوم السبت، ضمن عروض الأزياء لمجموعة من مصر والدول العربية وتشمل مصمم الأزياء محمود غالي من مصر ومن الجزائر مصممات الأزياء شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي.وأكد أحمد عليوة رئيس المهرجان أن، عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد وضعت لهذا العام ولأول مرة مجموعة من الجوائز الجديدة التي تمنح لمجموعة من النجوم وعلى رأسهم النجم محمد رمضان والذي كان له تاثيرًا عربيًا على الموضة من خلال دخول الموضة العالمية الى الشباب العربي والمصري بشكل جديد وعصري يتماشى مع الأسلوب العربي.وأضاف لـ"الدستور" أنه، على الرغم من الظروف التي تمر بها كافة البلدان حول العالم، بسبب فيروس كورونا وحالة الخوف العامة قررنا أن نقدم لكل مهتم بالموضة والأزياء حفل ومهرجان انترناشونال فاشون أورد، مضيفًا أن العام المقبل سيكون من باريس أي أنه أصبح مهرجان دولي.