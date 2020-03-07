رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab

السبت 07/مارس/2020 - 02:32 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب _ نور أيمن
طباعة
تمنح إدارة عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد في نسختها السابعة النجم محمد رمضان جائزة the king of arab man's fashion للعام ٢٠٢٠ والمزمع إقامة فعالياتها، اليوم السبت، ضمن عروض الأزياء لمجموعة من مصر والدول العربية وتشمل مصمم الأزياء محمود غالي من مصر ومن الجزائر مصممات الأزياء شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي.

وأكد أحمد عليوة رئيس المهرجان أن، عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد وضعت لهذا العام ولأول مرة مجموعة من الجوائز الجديدة التي تمنح لمجموعة من النجوم وعلى رأسهم النجم محمد رمضان والذي كان له تاثيرًا عربيًا على الموضة من خلال دخول الموضة العالمية الى الشباب العربي والمصري بشكل جديد وعصري يتماشى مع الأسلوب العربي.

وأضاف لـ"الدستور" أنه، على الرغم من الظروف التي تمر بها كافة البلدان حول العالم، بسبب فيروس كورونا وحالة الخوف العامة قررنا أن نقدم لكل مهتم بالموضة والأزياء حفل ومهرجان انترناشونال فاشون أورد، مضيفًا أن العام المقبل سيكون من باريس أي أنه أصبح مهرجان دولي.
اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab
اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab
اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab
اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab
اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab
اليوم.. انترناشونال فاشون أورد تمنح محمد رمضان جائزة the king of arab

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباشر.. مباراة الزمالك والترجي فى دورى أبطال إفريقيا لحظة بلحظة

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

«تعليم الأقصر»: لا نية لغلق المدارس بسبب «كورونا»

الصور

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

أول تعليق من كارتيرون على تأهل الزمالك لنصف نهائى أبطال إفريقيا

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

الزمالك أول المتأهلين للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر عرضه للإصابة بسرطان الثدي

طبيب نساء وتوليد: سرطان الثدى القاتل الثانى للسيدات بعد القلب

عميد معهد القلب السابق: مصر تستهلك 80 مليار سيجارة في العام

البروفيسير مجدى يعقوب: ارتفاع ضغط الشريان الرئوى سبب رئيسى للوفاة والإعاقة فى مصر والعالم

منوعات

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

حظر تقبيل تمثال في مهرجان الكنيسة الإسبانية بسبب «كورونا»

النبيذ يتسرب من صنابير المياه فى إيطاليا (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو.. ثلاث دهشات لحياة أخيرة»

86 مقالًا موجزًا عن أشياء تهمنا فى «أخلاقيات عالمنا الواقعى»

رئيس اتحاد الناشرين: تم تزوير 4 ملايين كتاب خلال عامين

موسى حوامدة: «ألف ليلة وليلة» أعطتنى الخيال لأكتب الشعر