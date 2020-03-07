جامعة طنطا: دخول الطالب المصاب بالسرطان لمستشفى الأورام

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، دخول طالب الصيدلة المصاب بسرطان الغدد الليمفاوية إلى مستشفى الأورام بطنطا تحت إشراف طبي متكامل من أساتذة علاج الأورام.أوضح عميد طب طنطا الدكتور أحمد غنيم ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه، تم نقل الطالب إلى العناية المركزة بقسم الصدر ووضعه تحت الرعاية القصوى مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتوفير كل الأجهزة المطلوبة، بحضور الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بطنطا، ومدير المستشفي التعليمي العالمي الدكتور محمود سليم.وأضاف غنيم أنه، تم عمل فحص كامل من أساتذة الأورام والعلاج المناعي وأساتذة الباطنة وأساتذة الجلدية وأساتذة الأمراض الصدرية وأساتذة علاج أمراض أورام الدم، إلى جانب وضع بروتوكول علاجي متكامل للمريض يشمل كافة التخصصات ووضع الحالة تحت الملاحظة الطبية والرعاية الفائقة.يذكر أن، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية حضر إلى المستشفى للاطمئنان على الطالب وحالته الصحية بعد نشر عدد من وسائل التواصل الإجتماعي قصته.