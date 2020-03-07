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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس اتحاد الناشرين: تم تزوير 4 ملايين كتاب خلال عامين

السبت 07/مارس/2020 - 12:22 ص
سعيد عبده، رئيس اتحاد
سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين
ايهاب مصطفى
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قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه يتمنى أن يخرج قانون الملكية الفكرية للنور بعد عرضه على البرلمان؛ لأن ظاهرة التزوير أصبحت ظاهرة صعبة، وصارت صناعة موازية، فخلال عامين فقط تم تزوير 4 ملايين كتاب، وهو رقم ضخم ويؤثر على الناشر، مشيرًا إلى أن الكتب المقرصنة هي الكتب الأكثر مبيعًا.

وأضاف «عبده»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «TeN» أن عدد المكتبات في مصر لا يزيد عدد المكتبات عن 400 مكتبة يملكها قطاعات وزارة الثقافة أو المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن كثير المكتبات توجد في منطقة درب الأتراك وصلت إلى 120 مكتبة ولكنها ليست مرخصة؛ بسبب عدم تنفيذ مشروع الترخيص الموحد، وأصبح أصحاب تلك المكتبات يواجهون خطر الغلق، ومصادرة أعمالهم المعروضة.

ولفت رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الناشرين تعرضوا لخسائر كبيرة بعد إلغاء وتأجيل عدد كبير من المعارض العربية بسبب تفشي فيروس كورونا، والاتحاد ليس في مقدوره صرف تعويضات، فأصبحنا ننتجه لتنظيم المعارض المحلية في المحافظات، ولكن أسعار الإيجارات ارتفعت وأصبحوا يعاملون الناشر مثل شركات الملابس.

واختتم سعيد عبده، أن الاتحاد قدم مشروع مكتبات يحمل اسم شارع 30 يونيو، بهدف عمل شارع للمكتبات في كل، تم التقدم به لوزارة الثقافة، لطلب من المحافظين عن طريق الوزارة تخصيص مكان مرخص يكون سوق للكتاب فى هذا المحافظة، مشيرًا إلى أن أكاديمية الفنون وافقت على تخصيص مكان بها لعمل شارع المكتبات.

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