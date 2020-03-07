رئيس اتحاد الناشرين: إحدى الجامعات نظمت معرض للكتاب المزور

قال الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد يستعد لإطلاق أول منصة رقمية للكتاب المصري لجميع الأعضاء، حيث سيتم وضع كافة إصدارتهم الورقية على المنصة، ليساعد على تسويق الكتاب الورقي.وأضاف عبده، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن، كافة مدخلات المهنة من مصمم الأغلفة والمراجع والمصحح اللغوي ومخرج الكتاب والمحرر الأدبي، وحتى تجار الورق والمطابع وأسعار الخامات، ستكون متاحة على المنصة، لتتيح المعلومات أمام الناشرين الجدد، وتتيح فرص عمل لشباب الخريجين من كليات الفنون وكليات الهندسة وخريجي دار العلوم.وأكد رئيس اتحاد الناشرين، أن تكلفة الطباعة فى مصر ليست عليها أى إعفاءات، مطالبًا بدعم أو إعفاء أو تخفيض فى أسعار مدخلات الإنتاج فى المهنة مثل أسعار الطباعة.وأشار إلى أن هناك تصور لدى الاتحاد من شأنه تنظيم هذا التخفيض بالتعاون مع مصلحة الجمارك أو وزارة الصناعة وعن طريق الاتحاد حيث يتم التخفيض بالنظر إلى عدد الأعمال التى إصدارها الناشر خلال العام.ولفت عبده إلى أن، مشكلة الملكية الفكرية من أكبر المشاكل التي تواجه الناشرين، مشيرًا إلى أن إحدى الجامعات نظمت معرض للكتاب المزور، وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أن تكون المعارض داخل الجامعات بمعرفة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.