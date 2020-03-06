قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومى لمحافظة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة قنا احتفالية فنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء أركان حرب أشرف الداوودي محافظ قنا، والدكتور يوسف رئيس جامعة جنوب الوادي، وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس الشعب.بدأ الحفل بافتتاح معرض فنون تشكيلية لفناني قنا، أعقبه السلام الجمهوري وكلمة ترحيب بالحضور، تلاه عدد من العروض الفنية منها عرض لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة قنا التي أبدعت بأفضل الأغاني الوطنية بدأت بأغاني «تعيشي يا بلدي، مصري أنا، وأحبها، أهيم شوقًا، من حبي فيك يا جاري»، وختامًا مجموعة أغاني عبد الحليم حافظ بأداء جماعي.وتم عرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال لتابلوه التحطيب وتابلوه القلل القناوي تصميم وتدريب الفنان سيد بريقع، وعرض لفرقة قصر ثقافة قنا للفنون الشعبية تابلوه الفرح القناوي كلمات الشاعر صفوت البططي وتدريب الفنان أحمد فؤاد، ثم عرض أوبريت قناوي لفرقة مركز شباب مدينة العمال المسرحية، ثم عرض لفرقة فنون البادية، وفي الختام قام المحافظ ورئيس الجامعة بتكريم أعضاء فرقة مركز شباب مدينة العمال المسرحية وتكريم فرقة قنا للفنون الشعبية وسط حضور جماهيري كبير.بجانب ذلك، أقيمت محاضرة بعنوان «التعليم وقضايا المرأة عبر التاريخ»، بنادي فتيات قنا وبالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، حاضرتها الدكتورة هالة خير سناري، حيث أشارت إلى أن المرأة ارتبط التعليم بقضاياها منذ العصور القديمة، فنجد أن المرأة ما إن توفر لها المناخ التعليمي والأخلاقي ترتقي وتتقلد جميع المناصب وبتفوق، فنجد كليوباترا وشجرة الدر والملكة إليزابيث وغيرهن ممن أتيحت لهن فرص تلقي التعليم الذي أهلهن للقيادة، أما في عصرنا فقد عانت المرأة كثيرًا من جهل كبير حتى وصلت للعصر الحديث وتقلدت مناصب قيادية عليا، ومما زاد تمكنها اهتمام الدولة بتعليمها وتنمية المجتمع بها مما أثر في شخصيتها وبالتالي نمو في المجتمع المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية.