وزيرة التضامن تشهد تكريم عدد من الأمهات المثاليات

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية كبرى بتكريم عدد من الأمهات المثاليات والتي أقيمت بمركز شباب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.وأعربت «القباج» عن سعادتها الشديد بالتواجد في هذه الاحتفالية، مقدمة التهنئة للأمهات الفائزات سواء كانت أم ترعى أبنائها أو كانت أم شهيد أو كانت أم لشخص من ذوي إعاقة أو أم بديلة.وقالت وزيرة التضامن: «كل عام وأنتم بخير جميعًا وفي قلب وزارة التضامن الاجتماعي»، مؤكدة أن الوزارة تقدم كل الدعم للأمهات في ريف مصر وحضرها من خلال عدد كبير من البرامج، وتكثف عملها في مجال التمكين الاقتصادي للسيدات، وتهتم أكبر بتفعيل قانون ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها تحلم بمصر بدون مؤسسات رعاية من خلال زيادة عدد الأسر البديلة لكي تكفل أعداد كثيرة من الأطفال.وتضمنت الاحتفالية فقرة غنائية، وتكريم مجموعة من أمهات شهداء الوطن، وتكريم الأمهات المثاليات، واختيار عدد من الأمهات الفائزات بنظام القرعة، وذلك في حضور الفنانة رجاء الجداوي، وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من أسر القاهرة الجديدة.