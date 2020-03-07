عمرو أديب يحتفل بتأهل الزمالك لنصف نهائى أبطال أفريقيا (فيديو)

احتفل الإعلامي عمرو أديب، بنتيجة مباراة الزمالك والترجي التونسي، والتي جاءت 1صفر لصالح الترجي؛ إلا أن الزمالك تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.وقال "أديب"، خلال حلقة برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر" ويتم نقله اليوم من محافظة العلا بالسعودية: "الماتش خلص والزمالك تخطى نادي الترجي التونسي، وهنقابل الرجاء البيضاوي".وتابع: "ألف مبروك لاعيبة هايلة وناس محترمة والزمالك العتاولة والسعادة".ووجه رسالة للاعبي نادي الزمالك، قائلًا: "إحنا مش باقي عندنا غير الموضوع ده، ومن غير دوري أفريقيا لا يوجد لدينا شيء، ومش عايزك تقول أنا أخدت 2 سوبر دول ماتشين، وإن شاء الله لا نقابل ناس مش عايزين نقابلهم وندخل في حسبة بورمة".يذكر أن نادي الزمالك حقق فوزًا على الترجي التونسي في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان الترجي مطالب بتسجيل هدفين بدون رد من الزمالك في مباراة اليوم وهو الأمر الذي لم يحدث ليتأهل الزمالك.