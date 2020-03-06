التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

في أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما، افتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية، وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان اللتان رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية.وشهد حفل الافتتاح، حضور السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنجم العالمي جيمي جان لوي، والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والمخرجة والممثلة الأفريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم، والفنان مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم، والفنانة زينة، والفنان عمرو عبد الجليل، وإلهام شاهين، والمخرج شريف مندور، والمخرج السنغالي موسي توريه ورانيا يوسف وسلوي محمد علي وعمرو القاضي ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي والمخرج خالد جلال، وأسرة الفنان الكبير فريد شوقي وزوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوى محمد علي.بدأ الحفل بتقديم أكثر من عرض فني لفرقة رضا للفنون الشعبية والتي يتم تكريمها في الدورة التاسعة للمهرجان بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها وتسلم التكريم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.وتحدث الفنان محمود حميدة، في كلمته بالمهرجان، عن القارة الأفريقية وعن شعوبها، حيث رحب بكل صناع السينما الأفارقة وتواجدهم في مدينة الأقصر والتي تحوي ثلث آثار العالم، ثم صعد السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، لإلقاء كلمته التي أكد فيها عشقه للسينما وسرد الانجازات التي حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية ووصول المهرجان لمرحلة جيدة، وهو يقترب من عقده الأول واكتماله 10 سنوات، بدعم وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، كما وجه التحية لكل الداعمين ورعاة المهرجان والقائمين عليه.وتحدثت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان في كلمتها عن مهرجان الاقصر للسينما الافزيقية الذي اصبح مهرجانا شابا يخاطب كل الشباب، واشارت الي ان الدورة الحالية هي خاصة حيث تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي، كما اشارت الي البرامج والفعاليات التي تقدم في المهرجان، ووجهت الشكر والتقدير لكل الجهات التي تدعم المهرجان وتقف إلى جواره من أجل إنجاحه وتحقيق أهدافه في التميز والارتقاء ودعم السينما الأفريقية.كما القى مصطفى عبد القادر نائب محافظ الأقصر، كلمة نيابة عن المحافظ المستشار مصطفى الألهم لارتباطه بجدول أعمال مسبق، والتي رحب فيها بالضيوف، قائلا: "عندما يلتقي سحر الحضارة المصرية القديمة مع نهر النيل نجد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية"، مؤكدًا على أهمية نجاح المهرجان وأولوية علاقات مصر بالقارة الأفريقية، فضلًا عن ما يحققه المهرجان من دعايا وتنشيط للسياحة.ونقل المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تحيات الوزيرة لكل ضيوف المهرجان، مرحبًا بهم في مدينة الأقصر عاصمة التاريخ التي تحتضن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي يعد من أهم المهرجانات في مصر التي تهتم بالسينما الأفريقية في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشأن الأفريقي.وبدأت بعد ذلك تكريمات حفل الافتتاح والتي انطلقت بتكريم فرقة رضا للفنون الشعبية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، وتسلم التكريم المخرج خالد جلال الدرع.وجاء بعد ذلك وقت تكريم عدد من الفنانين الراحلين الذين يهدى المهرجان دورة هذا العام لاسمائهم، وعلى رأسهم الفنان الكبير فريد شوقي الذي تقام الدورة باسمه، وتسلمت التكريم أسرته زوجته سهير ترك وابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي.ووجهت رانيا فريد شوقي الشكر لإدارة المهرجان على تكريم اسم فريد شوقي، وكل جمهوره الذي تعلق بأفلامه، مؤكدة أن فريد شوقي حالة فنية فريدة وكان مؤسسة كاملة في التمثيل والكتابة والإنتاج، فقد تعايش مع كل الأجيال وكون صداقات مع الأصغر سنا فكان يرى أن الفن رسالة حيث غيرت الكثير من أعماله قوانين مثل فيلم "جعلوني مجرما" و"كلمة شرف".كما أهدى المهرجان الدورة للمخرج الراحل أسامه فوزي وتسلمتها شقيقته عفاف جرجس فوزي وألى الفنان محمود حميدة كلمة عن أسامة فوزي، قائلا: "أسامه فوزي بالنسبة لي شئ كبير جدًا في حياتي وقدمت معه أول 3 أفلام في حياته، وهو بالنسبة لي أهم مخرج في حياتي كممثل، والـ3 أفلام كانوا سببًا في تطوري كممثل، وكان التفاهم معه سهل جدًا، فهو من أكبر مخرجي السينما المصرية وستظل أفلامه باقية"، وجاء بعد ذلك تكريم الفنانة الراحلة عقيلة راتب وتسلمته حفيدتها جيهان ذكي، ثم تكريم المنتج التونسي أحمد بهاء الدين عطية وتسلمه المخرج مختار العجيني.وأيضًا تم تكريم المهرجان المخرجة والنجمة الأفريقية ميمونة نيدياي التي عبرت عن سعادتها بتكريمها في مصر بلد الحضارة والتاريخ ومدينة السينما، كما كرم الفنان عمرو عبد الجليل الذي وجه الشكر للمهرجان على تكريمه وكشف أنه التكريم الأول بالنسبة له في حياته.