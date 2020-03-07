«السياحة» تتلقى دعوة من كرواتيا للمشاركة فى منتدى «حلال»

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة تلقت دعوة من الجمعية الإسلامية في كرواتيا للمشاركة في منتدى business Halal، والمقرر عقده في زغرب خلال الفترة من 2 إلى 3 يونيو 2020، كأحد الفعاليات المقامة بمناسبة رئاسة كرواتيا الدورية للاتحاد الأوروبي، والاحتفال بمرور 10 سنوات على إقامة المركز.وذكرت الغرفة، في منشور عمم على جميع الشركات، أن المنتدى سوف يتضمن تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها الكرواتية «B2B» بما يتيح فرصة التعاون وخلق فرص الشراكة في مجال المأكولات والسياحة الحلال.يشار إلى أن كرواتيا تعد وجهة سياحية جاذبة للزوار من أوروبا دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتوافدون إليها وخصوصًا إلى العاصمة زغرب، للراحة والاستجمام واستكشاف ما تتمتع به المدينة والمناطق الأخرى في كرواتيا من معالم ومقومات ثقافية وسياحية إلى جانب التسوق والبرامج الترفيهية العائلية والسياحة العلاجية.