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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب: إيران تعمدت إخفاء بيانات السفر لنشر «كورونا» فى السعودية

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:16 م
عمرو أديب
عمرو أديب
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن إيران كانت تستقبل العديد من مواطني السعودية، ولا تختم جوازات السفر وتكتفي بإعطائهم ورقة صغيرة لا تدلل على دخولهم إليها، رغم أنها أصبحت بؤرة لفيروس "كورونا".

وأضاف أديب خلال حلقة برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية mbc مصر وينقل اليوم من محافظة العلا بالسعودية، أن مواطن سعودي نقل عدوى "كورونا" إلى زوجته وبعد استجوابه قال إنه قادم من إيران.

وتابع: "غالبية الحالات التي تم اكتشافها في السعودية قادمة من إيران عن طريق الكويت أو عن طريق البحرين، وتم التنديد بموقف إيران وأهابت السلطات بالمواطنين الإفصاح عن وجهتهم وأعطتهم مهلة بأن يتقدموا للجهات الرسمية وكشف تفاصيل إقامتهم في إيران".

وكانت السلطات السعودية كشفت عن إصابة حالة ثانية بفيروس "كورونا" لمواطن عائد من إيران تعمد إخفاء جهة وصوله وكان برفقة المصاب الأول.

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