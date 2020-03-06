«التضامن» تعلن عن وظائف فى دمياط

أعلنت إدارة التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن في دمياط، عن فرص عمل للتعاقد مع أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بمكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى المحافظة، وذلك لاستكمال الهيكل الوظيفي ممن أنهوا أداء الخدمة العامة للعمل بهذه المكاتب.واشترطت المديرية حصول المتقدمين على ليسانس الآداب أو بكالوريوس التربية «علم اجتماع-علم نفس».وتجري المقابلة الشخصية يوم الأحد 15 مارس الجاري، في العاشرة صباحًا، على أن يتقدم المرشحون بأصل المؤهل الدراسي، وما يدل على أداء الخدمة العامة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة من هذه الأوراق.