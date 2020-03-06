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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكريم نجوم الفن بحفل افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي
الجمعة 06/مارس/2020 - 11:07 م
مهرجان الأقصر السينمائي
تصوير: محمود عبد الناصر
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