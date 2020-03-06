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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:07 م
تردد قناة مفتوحة
تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز
الدستور
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 يقدم لكم «الدستور» تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصةٍ جمهور المارد الأحمر موعد مباراة القمة النارية بين الأهلي وصن داونز فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف ملعب لوكاس موريبي الجنوب إفريقي مباراة صن داونز ضد الأهلي في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وتفوق الأهلي في مباراة الذهاب السبت الماضي على صن داونز بهدفين نظيفين، ويسعي المارد الأحمر لتجاوز الفريق الجنوب إفريقي بتحقيق الفوز عليه في أرضه أو التعادل معه أو الخسارة بهدف وأحد لضمان التأهل.

ويواجه المتأهل من مباراة الأهلي وصن داونز المتأهل من مباراة النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي أمام صن داونز على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، غداً السبت، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال

تنقل مباراة صن داونز ضد الأهلي مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية المشفرة عبر قناتها beIN Sports HD1 بتعليق المصري على محمد على.

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة سنغالية وأخرى إيفوارية مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي عبر قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد قناة RTS2 السنغالية

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500


تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف

خط الوسط: محمد مجدي قفشة - أليو ديانج - محمود متولي - عمرو السولية - حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي


تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أونيانجو.

خط الدفاع: ماديشا، أرنديز، بنجالاي، لاكاي.

خط الوسط: مبوينا، سيدي باي، موخليسي، مبوي.

 


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