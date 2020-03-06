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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى
الجمعة 06/مارس/2020 - 09:56 م
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
تصوير محمود عبد الناصر
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