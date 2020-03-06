ساندى: نيتى السليمة سبب فشل زيجاتى

تحدثت الفنانة ساندي، عن قصة اعتزالها الفن، والمنشور الذي تم نشره عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" حول هذا الأمر.وقالت خلال لقائها في برنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "الناس كلها وقفت عند هذا المنشور، رغم أنها لم تقم بنشره، ولكنه زوجها السابق رغم إنكاره وتقبلها للفكرة".وأضافت: "الناس اعتقدت أنني أعمل دعاية لألبومي love، حتى بعض أصدقائي، ومع ذلك خرجت وكشفت عن تفاصيل الأزمة وتحدثت في أمور شخصية حتى يتضح لهم الأمر ولكن دون جدوى".وتابعت: "هذا الموضوع ضرني جدًا إعلاميًا والـ"cnn" تناولت القصة دون ذكر اسمي، كما أن الإعلام استغل قصتي لأنه كان "تريند"، وعند عودتي لم يتحدث أحد عن ذلك".وأكدت أن سبب فشل زيجاتها هو لأنها سليمة النية ولا تختار بقلبها، مضيفة "أن زيجاتها تسببت في تعطلها مهنيًا" وعرفت بسببها، معقبة: "يعني إيه راجل بجد، وأن يكون سند ليكي ويحميكي".