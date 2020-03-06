الأمم المتحدة: غرق 20 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ 2014

قالت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف اليوم، إن 20 ألف مهاجر لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط منذ بدأت الهجرة في المنطقة في عام 2014.وقع آخر حادث غرق جماعي في أوائل فبراير الماضي، عندما اختفى قارب على متنه 91 شخصًا على الأقل شمال مدينة القره بوللي الليبية، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة.