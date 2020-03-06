السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب في ربع الأحذية بدرب الأنسية بالقرب من مسجد أبوحريبة بجوار باب المتولي بمنطقة الدرب الأحمر.وقال شهود عيان إن المبني يضم عددًًا من ورش الأحذية في الطابق العلوي للربع، وعددًا من المحال التجارية في الطابق الأرضي.وأضاف شهود العيان أن الحريق شب في الطابق العلوي بإحدى ورش الأحذية وامتد إلى باقي الورش بالمبنى قبل أن تنجح الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر وتم الدفع بـ10 سيارت إطفاء وجار محاصرة النيران وإخمادها.