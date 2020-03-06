وفاة مصابة بكورونا في كربلاء العراقية

أعلنت خلية الأزمة في كربلاء، اليوم، وفاة مرأة مصابة بفيروس كورونا.وأعلن الناطق باسم خلية الأزمة في محافظة كربلاء محمد الوكيل، الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال الوكيل في تسجيل صوتي، إنه "تم تأكيد حالة إصابة جديدة قبل لحظات في محافظة كربلاء".وأضاف أن الحالة تتلقى العناية الطبية اللازمة في مدينة الإمام الحسين الطبية.